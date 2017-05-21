أرقام وحقائق - تشيلسي يحتفل بلقبه السادس بوداع مؤثر لتيري
احتفل تشيلسي بلقبه السادس في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنكليزي الممتاز بالفوز على سندرلاند بخمسة أهداف مقابل هدف في ليلة شهدت وداعاً مؤثراً لقائد الفريق جون تيري.
احتفل تشيلسي الأحد بالتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز بالفوز في عقر داره ملعب ستامفورد بريدج على ضيفه سندرلاند الهابط إلى دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب" بخمسة أهداف مقابل هدف، وشهد اللقاء في نهايته تتويج البلوز باللقب السادس في مسيرتهم، كما ودع الفريق وجمهوره الغفير القائد جون تيري الذي قرر الرحيل عن صفوف فريقه بعد أن ظل يدافع عن ألوانه طيلة 19 عاماً خاض خلالها 492 مباراة سجل فيها 41 هدفاً.
وأشرك المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تيري البالغ من العمر 36 عاماً في 28 دقيقة في المباراة أمام سندرلاند.
تيري يودع تشيلسي وجماهيره
وقال تيري "هذا هو أحد أكثر الأيام حزناً في حياتي، كنت محظوظاً بالعمل مع لاعبين ومدربين رائعين خلال مسيرتي. أنا ممتن لكل منهم"، وخص بالشكر مالك النادي الروسي رومان إبراموفيتش.
وسجل الإسباني خافيير مانكيو في الدقيقة 3 هدف سندرلاند، قبل أن يعادل البرازيلي ويليان بعد خمس دقائق من ركلة حرة. وتقدم تشيلسي عبر البلجيكي أدين هازار في الدقيقة 61، وعزز عبر الإسباني بدرو رودريغيز في الدقيقة 78، أضاف إليهما البلجيكي ميتشي باتشاوي هدفين (90 و90+2).
وأنهى هداف توتنهام هاري كاين الموسم في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 29 هدفاً بفارق أربعة اهداف عن مهاجم إيفرتون لوكاكو، بتسجيله ثلاثية في المباراة التي فاز فيها فريقه على هال سيتي 7-1.
تشيلسي واللقب السادس .. أهم الأرقام
وحصد الفريق اللندني لقب الدوري الإنكليزي للمرة السادسة في تاريخه (أنشئ النادي منذ 112 تحديداً في العاشر من آذار /مارس سنة 1905) وحصد تشيلسي أول ألقابه في الدوري الإنكليزي موسم 1954-1955، ثم غاب الفريق 50 عاماً قبل أن يحرز اللقب الثاني في مسيرته موسم 2004-2005 ثم موسم 2005-2006، ثم 2009-2010 و2014-2015 وأخيراً لقب الموسم الحالي.
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خاض تشيلسي 38 مباراة فاز في 30 وخسر 5 وأحرز 85 هدفاً واستقبلت شباكه 33 هدفاً ونجح في الخروج بشباكه نظيفة في 16 مباراة في المسابقة.
- متوسط تسجيل لاعبي الفريق طوال الموسم كان 2.24 هدفاً في المباراة الواحدة.
- سدد لاعبو الفريق 580 تسديدة على المرمى منها 204 تسديدة بين القائمين والعارضة بدقة تصويب بلغت 35%.
- 17 كرة من لاعبي تشيلسي ذهبت صوب القائمين والعارضة طوال موسم الدوري الإنكليزي الممتاز 2016-2017.
- 20,125 تمريرة مررها لاعبي تشيلسي طوال الموسم الذي انتهى مساء اليوم بمتوسط تمرير بلغت 529.61 في المباراة بدقة تمرير بلغت 84%، فيما أرسل لاعبو الفريق 689 كرة عرضية بدقة بلغت 19%.
- نال لاعبو الفريق 72 بطاقة صفراء ولم يحصل أي لاعب من تشيلسي هذا الموسم على أي بطاقة حمراء.
- 64 حالة تسلل احتسبت على لاعبي تشيلسي في موسم 2016-2017.
- هداف تشيلسي هو دييغو كوستا برصيد 20 هدفاً يليه إيدين هازارد برصيد 16 هدفاً ثم بيدرو برصيد 9 أهداف، علماً بأن 14 لاعباً من تشيلسي سجلوا 83 هدفاً للفريق هذا الموسم "أحتسب هدفين عكسيين للفريق طوال الموسم).
- يتصدر سيسك فابريغاس قائمة صانعي ألعاب الفريق برصيد 12 تمريرة حاسمة يليه بيدرو ب9 تمريرات ثم دييغو كوستا ونيمانيا ماتيتش ب7 تمريرات فإيدين هازارد ب5 تمريرات فقط علماً بأن الفريق بشكل عام سجل 57 هدفاً من خلال تمريرات حاسمة.
- وأخيراً فقد ودع تشيلسي اليوم أحد أعظم لاعبيه في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنكليزي الممتاز وهو جون تيري فهو أكثر لاعبي تشيلسي خوضاً للمباريات ( 492 مباراة) وأكثر لاعبي البلوز فوزاً برصيد 311 فوزاً وثامن أكثر لاعبي الفريق تسجيلاً للأهداف برصيد