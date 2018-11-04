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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

وصول لاعبي ليستر سيتي إلى بانكوك لحضور جنازة رئيس النادي

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وصل لاعبو وموظفو فريق ليستر سيتي إلى بانكوك الأحد لحضور جنازة مالك ناديهم التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا الذي لقي مصرعه في حادث تحطم مروحيته بعيد إقلاعها من ملعب ناديه نهاية الأسبوع الماضي.

AFP

وبدأت الجنازة البوذية أمس السبت، ومن المقرر أن تستمر طوال الأسبوع في معبد وات ثيبسيرين، أحد أشهر المعابد في بانكوك، والذي يستخدم عادة كموقع لجنازات أبرز الشخصيات في تايلاند.

ووصل مدرب ليستر سيتي كلود بويل، ومديره جون رادكين إلى المعبد حوالي الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (11,00 بتوقيت غرينتش)، وتبعهما كل من قائد الفريق الدولي الجامايكي ويس مورغان وحارس المرمى الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل الذي كان أقرب لاعبي الفريق لفيتشاي سريفادادابرابا. كما حضر جيمي فاردي والياباني شينجي أوكازاكي، والمدافعون هاري ماغواير والنمسوي كريستيان فوخس وبن تشيويل، ولاعبو الوسط النيجيري ويلفرد نديدي، جيمس ماديسون، مارك آلبرايتون وأندي كينغ، وبدت عليهم مظاهر الحزن والتأثر.

ومن المتوقع أن يقوم العديد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال التايلانديين في الأيام المقبلة بتكريم أخير لفيتشاي سريفادانابرايا.

ووجه لاعبو ليستر سيتي وجماهيره التحية لرئيس النادي السبت عندما توجهوا إلى كارديف (1-صفر) لخوض مباراة في الدوري الانكليزي الممتاز. وارتدى اللاعبون قمصانا كتب على صدرها كلمة  الرئيس "ذي بوس" خلال حصة الإحماء قبل انطلاق المباراة، في حين كتب على ظهرها "خون فيتشاي، ستبقى في قلوبنا إلى الأبد". ووقف اللاعبون والجمهور دقيقة صمت في الوقت الذي ظهرت صورة فيتشاي على شاشة الملعب ورُفع علمان ضخمان تكريماً لرئيس النادي تناقلهما جمهور الفريقين.

وكان رجل الأعمال الثري الذي فاجأ الجميع بقيادة النادي للقب الدوري الإنكليزي عام 2016، من بين خمسة أفراد لقوا مصرعهم بعد لحظات من اقلاع طائرة مروحية عائدة له، بعد تحطمها في احدى جنبات ملعب "كينغ باور" بعد انتهاء مباراة ليستر سيتي ووست هام.
 

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