وست هام وواتفورد يعارضان تقليص اللاعبين الأجانب

واقترح الاتحاد الانكليزي تقليص عددهم من 17 إلى 12 لاعبا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في محاولة لزيادة عدد اللاعبين المحليين.

ولو تم تنفيذ هذا المقترح سيتعين على 12 من 20 فريقا في الدوري الممتاز تقليص عدد لاعبيهم الأجانب.

وشرح مارتن غلين الرئيس التنفيذي للاتحاد الانكليزي المقترح الخميس لكن ديفيد غولد الرئيس الشريك في وست هام أبلغ صحيفة ديلي تليغراف ان هذه الخطة لا تحظى بمساندة ناديه.

وأوضح: "لماذا نقوم بتغيير الوضع الراهن؟ يتعين علينا اجراء المزيد من النقاشات حول الموضوع للوقوف على كل الحقائق والتفاصيل الممكنة. لا يوجد ما يدعونا لتأييد مقترح غلين".

وتابع: "الاتحاد الانكليزي يبحث المسألة ونحن كذلك. نساند كرة القدم الإنكليزية لكننا لا نرغب في تطبيق أمور لن تنجح".

ويملك وست هام 16 لاعبا أجنبيا في تشكيلته المؤلفة من 25 لاعبا لموسم 2018-2019 وطبقا لخطة الاتحاد الإنكليزي حال تنفيذها فانه سيتعين عليه التخلص من أربعة لاعبين.

ويعارض غلين إيفانز مدير العمليات في واتفورد الذي يملك 17 لاعبا أجنبيا أيضا هذا المقترح.

وقال: "نرغب في الإبقاء على الأمور كما هي حاليا. سنواصل التعاقد مع أفضل اللاعبين ضمن جهود دعم الدوري الممتاز والحفاظ عليه كأفضل مسابقة في العالم وأيضا كعلامة تجارية لبريطانيا تدر إيرادات كبيرة على البلاد".