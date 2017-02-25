هيوز يتحدث عن مصابي ستوك سيتي قبل لقاء توتنهام

وأضاف هيوز أنّ المدافع جيف كاميرون اقترب من العودة للملاعب بعد طول غياب بسبب الإصابة.

وغاب شاكيري عن أخر ثلاث مباريات لفريقه بسبب مشكلة في ربلة الساق في حين لم يشارك كاميرون منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر بسبب إصابة في أربطة الركبة.

ونقل موقع ستوك سيتي عن المدرب هيوز: "من جديد أصبح شيردان شاكيري على ما يرام الآن وأصبح جيف قريباً للغاية من العودة أيضاً".



وسيلتقي ستوك صاحب المركز التاسع بين فرق الدوري الإنكليزي العشرين مع توتنهام اللندني الثالث في القائمة.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز النادي اللندني 4-صفر في سبتمبر.

وأشار هيوز أيضاً إلى أنّ لاعب الوسط جون وولترز عاد للتدريبات من جديد بينما تغلب المدافع فيل باردسلي على أثار كدمة تعرض لها خلال المواجهة مع كريستال بالاس في وقت سابق من فبراير الجاري.