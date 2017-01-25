هل ينضم جاكسون مارتينيز إلى ليستر سيتي؟

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في عددها الإلكتروني الصادر اليوم الأربعاء أن الكولومبي جاكسون مارتينيز، اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد، والنجم الحالي لغوانغجو الصيني، والذي استبعد من قائمة فريقه في بطولة دوري أبطال أسيا، يقترب من الانضمام لليستر سيتي الإنكليزي.

وبدأت الشائعات تثور حول انتقال مارتينيز للدوري الإنكليزي، بعد أن قام البرازيلي فليبي سكولاري، المدير الفني لغوانغجو، باختيار اللاعبين الكولومبيين ريكاردو غولارت وباولينيو الان لشغل المكانين المخصصين في قائمة الفريق للاعبين الأجانب المسموح لهم بالمشاركة في البطولة الآسيوية.

ومن المنتظر أن يحل اللاعب الكولومبي، في حال انتقاله لصفوف النادي الإنكليزي، بديلاً للجزائري إسلام سليماني، الذي تلقى عرضا من نادي إنجين جوانجيان الصيني، الذي يدربه اللاعب الإيطالي السابق فابيو كانافارو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المهاجم الكولومبي انضم لصفوف غوانغجو في الموسم الماضي مقابل 42 مليون يورو، قادماً من أتلتيكو مدريد، ليدخل ضمن أكبر الصفقات في تاريخ الكرة الأسيوية، ولكن يبدو أنه لم ينل استحسان المدرب البرازيلي المخضرم، الذي استبعده من حساباته في الموسم المقبل.