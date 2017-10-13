نيوكاسل يعلن تعاقده النهائي مع الإسباني ميرينو

ويلعب ميرينو ضمن صفوف نيوكاسل بعقد إعارة من الفريق الألماني، لكن نيوكاسل كشف اليوم عبر موقعه على الإنترنت أنه استغل بند العقد الذي يتيح له ضم اللاعب بشكل نهائي.

ووقع ميرينو (21 عاماً)، الذي أعير إلى نيوكاسل في تموز/يوليو الماضي، عقداً لمدة خمسة أعوام مع النادي الإنكليزي، ينتهي في 2022.

وشارك ميرينو في جميع المباريات السبع التي خاضها نيوكاسل في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، كما شارك خلال الفترة نفسها في ثلاث مباريات ضمن المنتخب الإسباني للشباب (تحت 21 عاماً) وسجل هدفين من بينهما هدف في المباراة التي انتهت بالفوز على سلوفاكيا 4 - 1 يوم الثلاثاء الماضي.

وقال ميرينو في تصريحات لموقع نادي نيوكاسل "سعيد حقاً بالتواجد هنا، وبالتعاقد الرسمي. يسعدني التواجد هنا لخمسة أعوام وأتمنى الاستمرار في هذا النادي وأن أحقق فيه ما يسعد جماهيره".

