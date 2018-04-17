نجوم مان يونايتد يواجهون غضب مورينيو

ومني يونايتد الأحد بخسارة غير متوقعة على أرضه أمام وست بروميتش متذيل الترتيب صفر-1، ما منح اللقب تلقائيا لمانشستر سيتي الذي ابتعد عنه بفارق 16 نقطة قبل 5 مراحل على نهاية الدوري.

واتهم مورينيو لاعبيه بالنوم على أمجادهم بعد التغلب على سيتي قبل أسبوعين في الـ"برمييرليغ".

وبعد انتهاء معركة الدوري لصالح سيتي، يتابع يونايتد مشاركته فيواجه مضيفه بورنموث الأربعاء في الدوري قبل اللقاء الأهم ضد توتنهام السبت في نصف نهائي الكأس على ملعب ويمبلي.

وقال مورينيو "المداورة ليست الكلمة الصحيحة، إذا دفعت بلاعب ضد بورنموث وكان رائعا، سيخوض نصف النهائي".

وتابع "إذا هي ليست مداورة، فالمداورة تبدو وكأن اللاعب الذي يخوض مباراة بورنموث سيريح لاعبا قد يشارك ضد سبيرز في نصف النهائي. هي فرصة لبعض الأشخاص كي يحصلوا على إمكانية اللعب ضد سبيرز، وبعض الأشخاص الذين لعبوا (ضد وست بروميتش) لا مكان لهم في الفريق".

وردا على سؤال لتوضيح ما إذا كان يقصد أن الذين لم يؤدوا بشكل جيد ضد وست بروميتش لن يلعبوا ضد توتنهام، أجاب مورينيو "نعم".

وتابع "ما هو معيار المدرب لاختيار الفريق؟ أعرف معيارا واحدا: طريقة اللعب هي الوحيدة التي يمكنني من خلالها اختيار اللاعبين".

وأضاف "أو تريدونني (الاختيار) بحسب سعر انتقال اللاعب أو راتبه أو وجهه الجميل؟ الطريقة الوحيدة هي الأداء".

واستبدل مورينيو بين الشوطين لاعب الوسط الإسباني اندير هيريرا ثم سحب الفرنسي بول بوغبا في الدقيقة 58 وأشلي يونغ في الدقيقة 75.

وكان الفرنسي ظلا للاعب الذي قلب تأخر فريقه إلى فوز لافت ضد سيتي في الدوري وأجل تتويج الفريق الأزرق أسبوعا إضافيا "لم يكن لوحده. وقد نال بطاقة صفراء، لذا كان في وضع أصعب من الآخرين".

