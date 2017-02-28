مور مديراً تنفيذياً لفريق ليفربول

وسيتولى مور المولود في ليفربول والبالغ عمره 62 عاماً هذا المنصب في يونيو/حزيران المقبل وسيقدّم تقاريره مباشرة إلى مجموعة فنواي سبورتس المالكة للنادي.

ويأتي تعيين مور لاستكمال خطة انتقالية من ملاك النادي على مدار عشرة أشهر لإجراء تغييرات في هيكلة إدارة ليفربول.

ويشغل مور منصب مدير المنافسة بشركة إلكترونيكس رتس (ئي.إيه) الموجودة بالولايات المتحدة وشغل منصب مدير العمليات ورئيس ئي.إيه سبورتس خلال فترة عمله الممتدة لحوالي عشر سنوات في (ئي.إيه).

وسبق لمور أيضا شغل مناصب رفيعة في شركات مايكروسوفت وسيغا وريبوك ويحمل شهادات دراسية من بريطانيا والولايات المتحدة.

وسيرحل آير عن ليفربول وسيشغل منصباً مشابهاً في فريق ميونيخ 1860 المنتمي لدوري الدرجة الثانية في ألمانيا بعدما قضى حوالي عشر سنوات في أنفيلد.