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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

مورينيو يفلت من العقوبة !

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أفلت البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد من عقوبة بعدما لم تثبت عليه تهمة التلفظ بكلمات مسيئة كان الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم وجهها إليه عقب فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد.

Reuters

وذكرت تقارير أن المدرب وجه سبابا باللغة البرتغالية نحو كاميرا كانت تلاحقه على خط الملعب عقب الفوز 3-2 بعد انتفاضة أمام نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد في وقت سابق هذا الشهر.  

وقال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في بيان اليوم الأربعاء "لم تثبت على جوزيه مورينيو مزاعم التلفظ بكلمات مسيئة أو مهينة أو غير لائقة عقب تحقيق مستقل اليوم".  

وتابع "سيتم نشر النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق المستقلة. هذا القرار يمكن الطعن فيه".  

ومنذ انتصاره على نيوكاسل حصد مانشستر يونايتد أربع نقاط من مباراتين ليتقدم للمركز الثامن في الدوري.
 

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