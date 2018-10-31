مورينيو يفلت من العقوبة !

وذكرت تقارير أن المدرب وجه سبابا باللغة البرتغالية نحو كاميرا كانت تلاحقه على خط الملعب عقب الفوز 3-2 بعد انتفاضة أمام نيوكاسل في ملعب أولد ترافورد في وقت سابق هذا الشهر.

وقال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في بيان اليوم الأربعاء "لم تثبت على جوزيه مورينيو مزاعم التلفظ بكلمات مسيئة أو مهينة أو غير لائقة عقب تحقيق مستقل اليوم".

وتابع "سيتم نشر النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق المستقلة. هذا القرار يمكن الطعن فيه".

ومنذ انتصاره على نيوكاسل حصد مانشستر يونايتد أربع نقاط من مباراتين ليتقدم للمركز الثامن في الدوري.

