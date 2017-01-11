مورينيو يؤكد قرب خروج شنايدرلين من يونايتد

وقال مورينيو في تصريحات صحافية بعد فوز فريقه على هال سيتي (2-0) في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية مساء الثلاثاء، أن نائب الرئيس التنفيذي في مانشستر اد وودوورد أبلغه بان صفقة شنايدرلين باتت شبه منجزة.

وأضاف "مورغان على الغالب ذاهب إلى إيفرتون".

وبحسب تقارير لوسائل إعلام إنكليزية، وافق يونايتد على بيع لاعبه الدولي الفرنسي (27 عاماً)، مقابل 22 مليون جنيه استرليني، علماً أنه انضم إليه في 2015 قادماً من ساوثهامبتون مقابل 25 مليون جنيه، خلال عهد المدرب السابق ليونايتد الهولندي لويس فان غال.

ومنذ تسلم مورينيو مهامه على رأس الجهاز التدريبي ليونايتد في صيف 2016، شارك شنايدرلين بشكل محدود مع الفريق.

وكان مورينيو أكد في تصريحات الأسبوع الماضي، تجميد مشاركة شنايدرلين واللاعب الهولندي ممفيس ديباي الذي لم يشارك أيضاً بشكل منتظم منذ تولي البرتغالي مهامه، لحين البت بمسألة انتقالهما.

وشدد مورينيو على رفض انتقال أي منهما ما لم يكن العرض مناسباً.

وفي حال اتمام الصفقة، سيلعب شنايديرلين في ايفرتون بإشراف مدربه السابق في ساوثهامبتون الهولندي رونالد كومان، الراغب أيضاً في الحصول على خدمات ديباي.