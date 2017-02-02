مورينيو: أتعرّض لمعاملة مختلفة في الدوري الإنكليزي

وشعر مورينيو بالإحباط عقب تعادل فريقه مع هال سيتي سلبيا أمس الأربعاء ليبتعد فريقه عن المراكز الخمسة الأولى في جدول الترتيب.

وقال مورينيو: "الكل يعلم تماما أنني مختلف، اللوائح بالنسبة لي مختلفة".

وقارن مورينيو بين الطريقة التي يتحدث بها المسؤولون له خلال المباريات بالطريقة التي صرخ بها الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول في وجه الحكم الرابع خلال المباراة أمام تشيلسي مساء الثلاثاء.

وأشار مورينيو: "بالأمس الحكم الرابع قال لمدرب، أستمتع كثيرا بحماسك، اليوم تم إخباري بالجلوس أو أنني سأتعرض للطرد".

وأكد مورينيو الذي يشتهر بعصبيته خلال مشواره مع مانشستر أو مع تشيلسي، أن لاعبي هال سيتي عرفوا كيفية الضغط على الحكم خلال المباراة أمام فريقه.

وأوضح المدرب البرتغالي: "لا أنتقد منافسي، إنهم يقاتلون من أجل حياتهم، كل نقطة بالنسبة لهم هي ذهب، عليهم أن يقاتلوا بكل قوتهم، كانوا يحاولون معرفة ما هو الحد المسموح بالنسبة لهم".