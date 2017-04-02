مواجهة سوانسي سيتي وميدلزبره تنتهي سلبية

سقط سوانسي سيتي في فخ التعادل بدون أهداف أمام ضيفه ميدلزبره في المباراة التي أقيمت على ملعب الحرية في ويلز ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأهدر سوانسي بذلك الابتعاد خطوة إضافية عن دوامة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فيما ازدادت محن ميدلزبره بعد أن فشل في اقتناص الفوز الخامس له في البطولة.

وهذا هو التعادل الرابع لسوانسي منذ بداية الموسم الحالي فارتفع رصيد الفريق إلى 28 نقطة في المركز الـ17 مقابل 23 نقطة للضيوف في المركز الـ19.