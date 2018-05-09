مفاوضات متقدمة بين روني ودي سي يونايتد الاميركي

وما زال مهاجم مانشستر يونايتد السابق إبن الـ 32 عاما مرتبطا مع فريقه الحالي بعقد لمدة عام لكن يبدو أن قرار رحيله مرتبط بعدد دقائقه على أرضية الملعب وبخيبته واحباطه بسبب تضاؤل دوره في النادي الذي ترعرع فيه وعاد اليه في تموز/يوليو الماضي قادما من مانشستر يونايتد.

وسجل روني الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف بقميص منتخب بلاده مع 53 هدفا في 119 مباراة دولية بين عامي 2003 و2016، مع ايفرتون 10 أهداف فقط هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 208 أهداف في الدوري الانكليزي الممتاز في المركز الثاني خلف مواطنه آلن شيرر صاحب الرقم القياسي لعدد الاهداف (260 هدفا).

وسيضطر فريق دي سي يونايتد، الذي فاز بأربعة القاب في الدوري ولكنه غاب عن منصة التتويج منذ عام 2004، لدفع رسوم صفقة الانتقال أو التفاوض مع روني نفسه من أجل انتقال حر، ولكن في حال اراد أن يملأ ملعبه الجديد "اودي فيلد" الذي يتسع لـ 20 ألف مشاهد، فعليه الانتظار حتى منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل.

واشارت التقارير الى تقدم ملحوظ في المفاوضات بين روني والنادي الاميركي في الاسابيع الاخيرة، وان حظوظ دي سي يونايتد في التعاقد مع المهاجم الانكليزي خلال فترة الانتقالات في الدوري التي تفتتح في العاشر من تموز/ يوليو المقبل، هي 50%.

ووفقا للتقارير ذاتها، رفض روني عروضا تقدم بها الفريق الاميركي العام الماضي الذي عانى من شح الاهداف امام مرمى منافسيه وهو ما زال يتخبط بالنقص التهديفي ذاته في الموسم الحالي، مما يفسر الالحاح على التعاقد مع مهاجم ايفرتون الحالي.

وحل دي سي يونايتد في المركز الاخير بين أندية المنطقة الشرقية الموسم الماضي مسجلا 31 هدفا وهو أسوا معدل تهديفي وتلقت شباكه 60 هدفا، وخسر بفارق الاهداف امام لوس انجلوس ليكرز صاحب المركز الاخير في المنطقة الغربية على قاع الترتيب.

واعتبر دي سي يونايتد للعام الثاني على التوالي الاسوأ في الدوري الاميركي مع انتصار يتيم فقط مقابل 4 خسارات وتعادلين وفارق سلبي من الأهداف -5 ليصنف كواحد من اسوا الفرق في الدوري متفوقا على كل من فريقي سياتل وسان خوسيه من المنطقة الغربية برصيد 5 نقاط لكل منهما ايضا.

