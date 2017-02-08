مخيتريان: لم أنتقل لمانشستر يونايتد من أجل المال

وقال مخيتريان (28 عاماً)، الذي انتقل من بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر يونايتد في مطلع تموز/يوليو الماضي،: "لا يمكنني تفهم هذا. إنه أمر خاطئ. إذا كان المال هو هدفي، كنت سأغير وجهتي (في 2013) لأنتقل من شاختار دونيتسك إلى أنجي الروسي بدلاً من الانتقال لدورتموند".

وأوضح مخيتريان، في تصريحات نشرتها صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء: "لا أريد إهدار الفرص. المسيرة الكروية قصيرة... كان ذلك هو الوقت المناسب للبحث عن تحد جديد".

وخاض ميختاريان 21 مباراة رسمية مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي وسجل خلالها خمسة أهداف