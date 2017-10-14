مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر ضمن مباريات اليوم

إعداد: زاهر الحلو

تقديم المباراة | يواجه مانشستر يونايتد اختباراً حقيقيا في مباراة ليفربول اليوم في انفيلد حيث ستكون الفرصة متاحة امام مورينيو لزيادة الضغط على مانشستر سيتي شريك الصدارة نقاطاً في حال تفوّق على فريق يورغن كلوب غير المستقر منذ بداية الموسم.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 19 نقطة وهو ذات رصيد سيتي الذي يلعب اليوم ايضاً مع ستوك، فيما يملك ليفربول 12 نقطة ويحتل المركز السابع.

فروقات كبيرة بين الفريقين تعكسها أرقامهما، فـ يونايتد المتألق هذا الموسم مع مورينيو يملك فارق 19+ (له 21 وعليه هدفان فقط)، مقابل 1+ فقط لليفربول (له 13 وعليه 12)، أرقام تتحدث عن نفسها بوضوح.

أرقام | ليفربول vs مانشستر يونايتد

لم يفز ليفربول على يونايتد في آخر ست مواجهات بين الفريقين (خسر 4 وتعادل في 2).

لم يتلق يونايتد أي هدف في آخر لقاءين في زيارته لآنفيلد وفاز ثلاث مرات في آخر خمس زيارات مقابل خسارة وتعادل.

خسر يورغن كلوب مرة واحدة فقط في 7 لقاءات أمام مورينيو في جميع المنافسات، إذ فاز في ثلاثة وتعادل في مثلها.

حافظ يونايتد على نظافة شباكه في الدوري خلال عام 2017، 17 مرة، وهو السجل الأفضل بين جميع الفرق.

منذ استلم مورينيو دفة قيادة يونايتد، حصد فريقه نفس عدد نقاط ليفربول، 88 نقطة.

بعيداً عن لغة الإحصائيات، ستكون مواجهة ليفربول أول اختبار رفيع المستوى لمورينيو هذا الموسم، حيث لم يلتق في أي من مبارياته السبع السابقة أي فريق يعد تنافسيا على مراكز متقدمة في البطولة.

سيكون ليفربول من دون جناحه الدولي السنغالي ساديو ماني الذي أصيب في تصفيات كأس العالم امام كاب فيردي وسيغيب لنحو ستة اسابيع.

وما عدا ذلك ستكون كتيبة ليفربول الهجومية بقيادة محمد صلاح وكوتينيو وفيرمينيو جاهزة، والجميع عائد من تصفيات كأس العالم حيث قاد صلاح مصر إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم بقيادة الفراعنة لغوز دراماتيكي على الكونغو 2-1.

مجدداً.. كلوب يكيل المديح لصلاح

وعقب تأهيله لمصر، علق يورغن كلوب على أداء صلاح قائلاً "أنا فخور جداً" بأداء صلاح وأضاف لموقع النادي: "هل شاهد أحد ملخص الدقائق الست للمباراة.. لم أر بحياتي احتفالاً كهذا لنتيجة 1-0 في الدقيقة 60، اعتقدت أنه الهدف الذهبي لنهائي كأس العالم".

وتابع: "في الدقيقة 87 عادلوا النتيجة (الكونغو) وبوضوح لم تكن لحظات جيدة، لكن في الدقيقة 94، لم أر أبداً احتفالاً بركلة جزاء كهذه"

وأضاف: "الضغط كان لا يصدق، وادى بامتياز (تسديد ركلة الجزاء)، وبعد 27 عاماً الأمور كانت رائعة لمصر".

ومن المتوقع أن يقود صلاح هجوم ليفربول مع كوتينيو وفيرمينيو وكالعادة سيحمل النجم المصري، الفريق على عاتقه كما فعل حتى تدوين هذه السطور منذ بداية الدوري حيث غرد خارج سرب بقية اللاعبين رغم ان مستوى الفريق عموماً لاسيما الدفاعي لم يساعد لنتائج أفضل.

لا استعدادات خاصة

وأكد مورينيو ان لا استعدادات خاصة لهذه المباراة: "عندما تكون في نادي كبير، عندما تكون لاعباً كبيراً، عندما تكون مدرباً كبيراً، كل مباراة تصبح مهمة".

وأضاف: "لا يمكن أن تعامل مباراة على انها نهائي كاس، ومباريات أخرى على نحو مختلف، بالنسبة لي كل مباراة هي نهائي كأس، لطالما فكرت على هذا النحو".

وكما معروف يفتقد يونايتد لبول بوغبا منذ مباراة بازل في دوري الأبطال في 12 سبتمبر الماضي لإصابة في العضلة الخلفية، كما غاب مايكل كاريك في آخر مباراتين لإصابة غير معلنة بوضوح.

وساورت بعض الشكوك حول حال روميلو لوكاكو خلال التصفيات العالمية، إلا أنّه عاد ولعب الثلاثاء امام قبرص ومن المتوقع أن يكون جاهزاً لموقعة انفيلد.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: تشكيلتا الفريقين المتوقعتان المركز ليفربول مانشستر يونايتد حراسة المرمى مينيوله دي خيا الدفاع ترنت، لوفرين، ماتيب، مورينو فالنسيا، بايلي، جونز، يونغ الوسط جان، هندرسون، تشامبرلاين ماتيتش، هيريرا، ماتا مارسيال، مختاريان الهجوم صلاح، كوتينيو، فيرمينيو لوكاكو

فيما يلي تفاصيل مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة يوم السبت 14 اكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكّة المكرّمة،

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد آنفيلد الخاص بفريق ليفربول.

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة القناة المباراة HD 2 14:30 مكّة المكرّمة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتتيح خدماتنا الاستثنائية لكم إمكانية البقاء على تماس مع الحدث أينما كنتم، إذ باستطاعتكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

من سيعلق على المباراة؟

سيتولى الزميل حفيظ دراجي التعليق على مباراة ليفربول بقيادة نجم مصر والعالم العربي محمد صلاح، تكامل استثنائي تجدونه حصرياً على beIN SPORTS.