ماني يشيد بمعسكر ليفربول في إسبانيا

وفي ظل عدم ارتباط ليفربول بأي مسابقات محلية أو أوروبية أخرى غير الدوري المحلي فإن المدرب يورغن كلوب استغل فرصة التوقف لمدة أسبوعين وذهب إلى إسبانيا لإقامة معسكر لمدة أربعة أيام.

وقال ماني لموقع ليفربول "كان أشبه بمعسكر ما قبل انطلاق الموسم. الأسابيع الأخيرة كانت صعبة بعض الشيء لأسباب واضحة لكننا لم نتوقف عن العمل خلال هذه الفترة وهذا أمر مهم."

وكان ليفربول فاز على توتنهام هوتسبير في 11 شباط – فبراير الماضي ليحقق انتصاره الأول في الدوري خلال العام الجديد كما أنه الفوز الثاني للفريق في 11 مباراة.

وتراجعت مال ليفربول في إحراز اللقب وبات في المركز الخامس بفارق 11 نقطة عن تشيلسي المتصدر قبل 13 جولة على النهاية.

وقال ماني "لكن استعادة مستوانا أمام توتنهام وبالطريقة التي فعلناها فإننا نثق أننا قد عدنا ويجب أن نواصل ذلك. يجب أن نلعب بنفس الطريقة أمام ليستر."

وأضاف "قضينا وقتا جيدا (في إسبانيا) لكننا عملنا بجدية أيضاً.

تدربنا معا بشكل رائع وكانت هناك أجواء ودية رائعة بيننا. الظروف الجوية لم تكن ممتازة لكن أفضل من هنا قليلاً."