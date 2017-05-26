مانشستر سيتي يعلن رسمياً عن ضم برناردو سيلفا

وذكر مانشستر سيتي أن النجم البرتغالي برناردو سيلفا (22 عاماً) سينضم إلى ثالث الدوري الإنكليزي الممتاز ابتداءً من الأول من تموز/يوليو قادماً من موناكو الفرنسي.

ووصل برناردو سيلفا إلى مانشستر سيتي بعدما ساعد موناكو على الفوز بلقب الدوري الفرنسي والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خرج فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي الذي سيخوض نهائي المسابقة أمام ريال مدريد الإسباني في الثالث من الشهر المقبل.

وقال سيلفا الذي سيرتدي القميص رقم 20 في الموسم المقبل في تصريحات نشرت على موقع مانشستر سيتي: "إنّه شعور رائع، أنا الآن في واحد من أفضل الفرق في العالم، أن تكون جزءاً من هذا النادي فإنها فرصة كبيرة".

وامتدح الدولي البرتغالي الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قائلاً: "إذا لم يكن أفضل مدرب في العالم فإنّه واحد من الأفضل في العالم".

مضيفاً: "بالتأكيد عندما تتاح لك فرصة أن تلعب تحت إمرة غوارديولا، فإنك لن تقول لا".

وافتخر سيتي بضمه أحد أعمدة موناكو مؤكداً أنّ العديد من الأندية الأوروبية الكبرى كانت مهتمة بالحصول على توقيع اللاعب الذي سبق له اللعب في صفوف بنفيكا البرتغالي.

ولم يكشف مانشستر سيتي عن قيمة الصفقة في الوقت الذي تحدثت به بعض وسائل الإعلام عن دفعه 43 مليون جنيه إسترليني للحصول على اللاعب الذي شارك في 37 مباراة مع موناكو هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

ويعد برناردو سيلفا صاحب ثمانية أهداف في الدوري الفرنسي أحد أهم اللاعبين في موناكو، حيث من المتوقع أن يخرج لاحقاً الواعد مبابي وباكايوكو نظراً لاهتمام العديد من الأندية الكبرى بضمهما.

وأعلن مانشستر سيتي في فترة سابقة عن رحيل الأرجنتيني زاباليتا ومن المتوقع انتهاء مسيرة الإسباني خيسوس نافاس مع المواطنين أيضاً.

وفشل سيتي في الفوز بأي لقب مع غوارديولا هذا الموسم كما تأهل بصعوبة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.