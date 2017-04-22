مانشستر سيتي الإنكليزي يجهّز عرضاً لضم بونوتشي

وأشار موقع "فوتبول-إيطاليا" إلى أن اهتمام مانشستر سيتي بمدافع يوفنتوس ظهر بشكل واضح منذ أن صرّح جوسيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، بأن بونوتشي واحد من اللاعبين المفضلين بالنسبة له في العالم.

وكان بونوتشي، الذي سيكمل الثلاثين من عمره في أيار/مايو المقبل، قد مدد عقده مع يوفنتوس في كانون الأول/ديسمبر الماضي ليستمر حتى حزيران/يونيو 2021 .

ومع ذلك ، يبدو مانشستر سيتي عاقدا العزم على التعاقد مع اللاعب، حيث ذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية أن النادي مستعد لدفع 60 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب، وهو ما يشكل صفقة قياسية بالنسبة لمدافع.