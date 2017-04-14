ماتا يغيب عن مانشستر يونايتد لنهاية الموسم

وخضع ماتا، ثاني أفضل هداف بالفريق حيث سجل عشرة أهداف، لعملية جراحية الشهر الماضي، مع أمل العودة للفريق فيما تبقى من مباريات هذا الموسم.

ولكن، مورينيو قال خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الجمعة، إنّه لا يتوقع أن يستعيد اللاعب الإسباني الدولي عافيته حتى "أواخر أيار/مايو المقبل".

وأضاف مورينيو أنّ المدافعين كريس سمولينغ وفيل جونز، اللذين أصيبا خلال مشاركتهما الأخيرة مع المنتخب الإنكليزي، لن يعودا للفريق حتى منتصف

الشهر المقبل.

وينتهي الدوري الإنكليزي يوم 21 أيار/مايو المقبل.

ويلعب مانشستر يونايتد في دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وإذا تمكن الفريق من الوصول للمباراة النهائية سيلعبها يوم 24 أيار/مايو.