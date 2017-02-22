ليفربول يمدد تعاقده مع لالانا

وشارك لالانا (28 عاماً)، المنضم إلى ليفربول من ساوثامبتون في يونيو/حزيران 2014 مقابل 25 مليون جنيه أسترليني في 23 مباراة هذا الموسم وسجل سبعة أهداف وصنع مثلها.

وقال لالانا لموقع ليفربول: "أنا فخور جداً وأود اظهار ولائي للنادي وللمدرب بشكل خاص".

وأضاف: "التعاقد مع ناد بهذا الحجم مثل ليفربول أمر هائل لكن تجديد العقد يظهر أنني أقنعت المسؤولين بشكل كاف لاتخاذ قرار استمراري لمدة أطول. لا يمكن أن أفكر في ناد أفضل لأربط مستقبلي به".

وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن لالانا اتفق على تمديد العقد لثلاثة أعوام مقابل 110 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً مع وجود خيار للتمديد لموسم آخر.

ومنذ وصوله إلى أنفيلد خاض لالانا 117 مباراة وسجل 20 هدفاً ولعب مباراته الدولية الأولى مع انكلترا ضد تشيلي في 2013 ونال جائزة أفضل لاعب انكليزي في 2016.

وقال المدرب يورغن كلوب: "هذا نبأ سار للنادي لأن أدم لاعب رائع وشخص أكثر روعة. أنا سعيد جداً لأنه سيقضي وقتاً أطول معنا وسنسعى لتحقيق النجاح سوياً هنا".