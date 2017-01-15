ليفربول يصدر بياناً بشأن قضية ماتيب

وأدرج ماتيب ضمن قائمة منتخب الكاميرون الأولية المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بالغابون، قبل أن يعتذر عن عدم المشاركة في المسابقة القارية.

وبرغم عدم ضم اللاعب في القائمة النهائية للمنتخب الكاميروني المكونة من 23 لاعباً في كأس الأمم الإفريقية، ذكر ليفربول أن اتحاد الكرة الكاميروني لم يؤكد أهلية اللاعب في المشاركة مع النادي الإنكليزي خلال فترة البطولة.

وأعلن النادي في بيان "إن ليفربول سعى أكثر من مرة لتلقي إيضاحات على وجه السرعة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن استدعاء اللاعب ".

وأضاف البيان "إن هذا يتضمن الحصول على تأكيدات من فيفا فيما يخص استدعاء اللاعب للمشاركة في البطولة الإفريقية وفقاً للوائح الاتحاد الدولي".

وأشار النادي "ليفربول يرى أن اللاعب يجب أن يكون متاحاً للعب خلال فترة إقامة المسابقة، وسوف نواصل العمل من أجل إيجاد حل سريع وواضح لا لبس فيه".

ولم ينضم ماتيب، الذي ولد بألمانيا، إلى منتخب الكاميرون منذ أيلول/سبتمبر عام 2015.