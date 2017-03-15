ليفربول سيجدّد أنفيلد من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة

وستظل سعة الملعب كما هي 54 ألف مقعد لكن عدد الأماكن المخصصة للكراسي المتحركة ستزيد.

ويشمل العرض الذي قدمه النادي إلى مجلس مدينة ليفربول تصوّراً بإعادة توزيع ألف مقعد معظمها في نهاية المدرج بينما سيتم نقل المقاعد المخصصة للتذاكر الموسمية إلى أماكن أخرى.

وقالت صحيفة ليفربول إيكو "زيادة سعة منطقة ذوي الاحتياجات الخاصة سيتم عبر ملء الفراغات الجانبية لتشمل نحو 470 مكاناً إضافياً. يرغب ملاّك ليفربول أن تظهر هذه التوسعات والمقاعد الإضافية كما لو كانت موجودة من قبل".

وتهدف هذه التعديلات لتلبية المعايير المطلوبة للملاعب قبل انطلاق موسم 2017-2018.