كونتي يفقد ثلاثة كيلوغرامات في كل مباراة لتشيلسي

وقاد كونتي (47 عاماً) الفريق اللندني إلى لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الأول على رأس جهازه الفني، واشتهر بحراكه الدائم على خط الملعب وتعبيره الفائض عن مشاعره خلال المباريات، وصولاً إلى حد القفز في أحضان المشجعين للاحتفال بتسجيل الأهداف.

وفي تصريحات السبت من سنغافورة حيث يستعد تشيلسي لانطلاق الموسم الكروي الجديد، أقرَّ المدرب السابق لنادي يوفنتوس والمنتخب الوطني الإيطالي، بالحاجة إلى التخلص من بعض عاداته.

وقال قبيل اللقاء الأخير مع إنتر ميلان الإيطالي في الكأس الدولية للأبطال الودية بنسختها الآسيوية "أنهي المباراة وانا منهك تماماً. أعتقد انني أفقد ما بين كيلوغرامين وثلاث كيلوغرامات خلال المباراة".

أضاف "أحاول ان أعكس شغفي من خلال عملي. أدرك أنه من الصعب الاستمرار هكذا في المستقبل لأن الجلوس على مقاعد الاحتياطيين والاستمرار بهذا الشغف يتطلبان الكثير من القوة".

وتابع "في المستقبل ستكون قوتي أقل، وحينها ربما سأحاول أن أبقى هادئاً وأجلس لفترات أطول".