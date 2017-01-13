كريستال بالاس يتعاقد مع شلوب لاعب ليستر سيتي

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي على الانترنت أن شلوب (24 عاماً) انضم لكريستال بالاس بعقد مدته أربعة أعوام ونصف العام وسيكون متاحاً للعب مع الفريق أمام ويستهام غدًا السبت.

وقال سام ألارديس مدرب الفريق :" سعيد للغاية لأننا تمكننا من الحصول على خدمات جيفري، فهو لاعب أعجبت به لبعض الوقت، كما أنه لاعب موهوب".

وأضاف :" سيجلب القوة والخبرة للدفاع، وسيكون مكسباً كبيراً للفريق خاصة وأنه بلغ عامه الرابع والعشرين مؤخرًا".

وسجل الدولي الغاني 15 هدفاً من 149 مباراة خاضها مع فريق ليستر منذ عام 2011.