كراوتش ينفي شائعات اعتزاله

وأحرز المهاجم البالغ عمره 36 عاماً أهدافه المئة على مدار 15 عاماً تقريباً منذ هدفه الأول مع أستون فيلا أمام نيوكاسل يونايتد في أبريل/نيسان 2002 وجاء هدفه المئة بلمسة سهلة في وقت مبكر من الشوط الأول لمباراة الأمس.

وقال كراوتش لوسائل إعلام بريطانية: "أنا سعيد للغاية. قضيت وقتاً طويلاً من أجل تسجيل هذا الهدف ومن الجيد حدوث ذلك. كانت لحظة رائعة بالنسبة لي. تطلعت كثيراً لقائمة اللاعبين الذين سبقوني في تسجيل مئة هدف بالدوري وفخور للغاية بوجودي بينهم".

وبات كراوتش -كثير الانتقال بين الأندية- اللاعب 26 الذي يحرز مئة هدف في دوري الأضواء.

وأضاف اللاعب الذي وقع عقداً جديداً مع ناديه الشهر الماضي: "ما زالت أشعر بأني في حالة جيدة وأستطيع الاستمرار بنفس المستوى. أتمنى مواصلة تسجيل الأهداف. وقعت عقداً جديداً مؤخراً لذلك فالمدرب (مارك هيوز) يشعر بأني قادر على مواصلة العطاء. أدرك قدرتي على مواصلة اللعب في هذا المستوى لعدة سنوات قادمة.

"لم أعتمد أبداً على السرعة وأعرف أن المدرب استمر في الملاعب حتى بلغ الأربعين من عمره وأثق في قدرتي على فعل ذلك".

وسينتقل ستوك صاحب المركز التاسع في ترتيب الدوري لمواجهة وست بروميتش ألبيون الثامن السبت.