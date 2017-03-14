كان لا يربط تجديد تعاقده مع ليفربول بالعائد المالي

وقال اللاعب اليوم الثلاثاء، لوسائل الإعلام البريطانية: "قرأت في الصحف أن تجديد العقد يرتبط بالناحية المالية، ولكن هذا ليس صحيحاً... دارت بعض المفاوضات بيننا، وكل شيء على ما يرام".

وكان إيمري سجل هدفه الرابع مع الفريق ليقوده إلى الفوز 2-1 على بيرنلي أمس الأول الأحد.

ويمتد العقد الحالي للاعب مع ليفربول حتى 2018 ولكن الألماني يورغن كلوب المدير الفني للفريق يرغب في تمديد العقد مع اللاعب لأربع سنوات أخرى.