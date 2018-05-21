العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

قائد تشيلسي يطالب بتحديد مصير كونتي مع الفريق

من قبل

طالب قائد تشيلسي، بطل كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، غاري كايهل بإيجاد "حل سريع" لوضع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي اعلنت الصحافة البريطانية رحيله عن الفريق اللندني، وذلك من أجل التحضر للموسم الجديد.

Reuters

ورداً على سؤال حول الإجراءات الواجب اتخاذها كي يصبح الفريق قادراً على تحقيق قفزة بعد موسم متواضع، طالب كايهل "بوضع حد لحال الشكوك والقيام بشيء ما، مهما يكن نوعه".

وقال كايهل بعد الفوز السبت في نهائي الكأس على مانشستر يونايتد (1-صفر)، "الأمر ليس في أيدينا. افتقدنا أشياء عدة هذا الموسم، لكننا (السبت) قدمنا أداءً جيداً. أما الباقي، أي ما يجري في الكواليس، فليس من اختصاصنا".

وبعد أن أحرز لقب الدوري الممتاز في الموسم الأول تحت إشراف كونتي، أنهى تشيلسي الموسم الثاني في المركز الخامس غير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بسبب الخلاف القائم بين المدرب والمسؤولين حول سياسة الانتقالات في النادي، وبين المدرب واللاعبين أيضاً.

وأضاف كايهل "كل ما أستطيع قوله الآن هو أنها نهاية موسم جيدة. فان بقي المدرب العام المقبل، فيكون قد بقي، وأن لم يبق فيرحل وفي جعبته لقبي الدوري والكأس. أعتقد بأن الجميع في النادي لا يمكن إلا أن يكونوا فخورين بذلك".

وكان كونتي صرح بعد إحراز اللقب "اعتقد بأن النادي يعرفني جيداً بعد موسمين، ويعرف أيضاً ما إذا كان سيستمر بالعمل معي"، مؤكداً أنه يريد المحافظة على طريقته في العمل.
 

أنطونيو كونتي تشيلسي الإنكليزي
السابق ماتيتش يطالب بضم أصحاب الخبرة
اقرأ
ماتيتش يطالب بضم أصحاب الخبرة إلى صفوف يونايتد
التالي