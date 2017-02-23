فاردي غير نادم على رفض عرض أرسنال

وفضل فاردي الذي سجّل 24 هدفاً بالدوري الموسم الماضي وقاد ليستر للفوز باللقب تمديد تعاقده مع ليستر لأربع سنوات أخرى في يونيو/حزيران الماضي رغم رغبة أرسنال في التعاقد معه.

ومنذ فوزه المفاجئ باللقب الموسم الماضي تراجع ليستر حيث يبتعد حالياً عن منطقة الهبوط بنقطة واحدة في المقابل يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 50 نقطة وبفارق 29 نقطة عن ليستر مع تبقي 13 مباراة على نهاية المسابقة.

وابتعد الدولي الإنكليزي عن مستواه المتألق في الموسم الماضي حيث سجل 7 أهداف في 33 مباراة ومع ذلك أنهى المهاجم البالغ عمره 30 عاماً غيابه عن الأهداف المستمر لتسع مباريات بتسجيله هدفا في الخسارة 2-1 على ملعب إشبيلية في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وفي رده على سؤال بشأن شعوره لعدم انضمامه إلى أرسنال الصيف الماضي، قال فاردي: "لست نادماً على الإطلاق".

وأثار تراجع أداء ليستر التساؤلات بشأن مستقبل كلاوديو رانييري رغم مساندة النادي علناً للمدرب الإيطالي الذي نفى مؤخراً تقارير إعلامية بشأن عدم سيطرته على لاعبي فريقه.

وأضاف فاردي: "يمكنني التأكيد أنّ الجميع يساند كلاوديو. هو شخص رائع ولم يتغير معنا".

ويأمل ليستر في إنهاء سلسلة من الهزائم بالدوري استمرت 5 مباريات عندما يستضيف ليفربول خامس الترتيب الإثنين المقبل.