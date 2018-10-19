غوراديولا: "دي بروين جاهز للمشاركة ضد بيرنلي"

وتعرض دي بروين لإصابة بتمزق في الركبة في 15 آب/أغسطس وكان الجهاز الطبي في مانشستر سيتي يخشى غيابه عن الملاعب حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنه أظهر تطوّراً وعاود التمارين قبل أسبوعين دون أن يغامر به مدربه في المباراة ضد ليفربول (صفر-صفر) في الجولة الأخيرة قبل توقف الدوري المحلي لإفساح المجال أمام مباريات المنتخبات الوطنية.

لكنّ غوارديولا أكد أنّ دي بروين سيكون ضمن التشكيلة التي ستشارك في المباراة ضد بيرنلي السبت، وقال في هذا الصدد خلال مؤتمر صحفي الجمعة: "لا أعرف ما إذا كان يستطيع خوض 90 دقيقة لكنه تدرب بشكل جيد في الأسبوعين الأخيرين ولا يشعر بأية أوجاع وبالتالي بات جاهزاً ليكون ضمن المجموعة التي ستخوض المباراة ضد بيرنلي".

وأضاف: "إنه لاعب في غاية الأهمية بالنسبة إلينا وأنا سعيد بعودته".

وتشهد المباراة عودة حارس بيرنلي الحالي والدولي السابق جو هارت إلى ملعب الاتحاد للمرة الأولى منذ انتقاله مطلع الصيف الماضي إلى بيرنلي مقابل 3.5 ملايين جنيه استرليني.

وأمضى هارت 12 عاماً في صفوف الـ"سيتيزنس" الذي أنهى صياماً عن الألقاب دام 35 عاماً وتحديداً عام 2011 عندما أحرز معه كأس إنكلترا، أتبعها في الموسم التالي بالتتويج بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1968.

ثم كان فرداً في صفوف الفريق الذي توّج بطلاً للدوري المحلي أيضاً عام 2014، لكنّ علاقته بغوارديولا شابها التوتر لدى تولي الأخير تدريب مانشستر سيتي عام 2016 لأنّ الأخير تعاقد أولاً مع الحارس التشيلي كلاوديو برافو ثم البرازيلي إيدرسون للحلول بدلاً منه أساسياً.

وأشاد غوراديولا بهارت بقوله: "أعتقد بأنه لا يوجد أدنى شك كم كان لاعباً مهماً في صفوف مانشستر سيتي. سترون غداً تقدير الجمهور لما قام به للنادي".