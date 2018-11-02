غوارديولا ينفي التقارير عن نية سيتي تقديم عرض لضم ميسي

وجمعت علاقة طويلة بين غوارديولا وميسي، إذ أشرف عليه خلال توليه تدريب برشلونة بين العامين 2008 و2012، في فترة زاخرة بالألقاب بالنسبة للنادي الكاتالوني، شملت إحراز لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.

ورداً على التقارير المتكررة في إسبانيا عن سعي بطل إنكلترا إلى ضم ميسي (31 عاماً) وإعادة الجمع بينه وبين غوارديولا، نفى الأخير بشدة هذا الأمر في مؤتمر صحافي الجمعة.

وأوضح: "قلت مراراً منذ أن أتيت إلى هنا (2016)، عندما تركت برشلونة، وفي بايرن (ميونيخ الألماني الذي دربه بين 2013 و2016) والآن في سيتي، لم أطلب قط من ليونيل ميسي أنّ يأتي إلى بايرن ميونيخ أو هنا".

وأضاف: "لم أقل مطلقاً للناديين (بايرن وسيتي) أنني أريد هذا اللاعب، مطلقاً، أعرف مدى أهميته بالنسبة الى برشلونة (...) أنا لم أتحدث أبدا، ولم أقم أبداً بخطوة أولى، ولن أقوم بذلك مطلقاً، قلت ذلك ألف مرة".

في المقابل، أكد غوارديولا عزمه على إقناع مواطنه المغربي الأصل الشاب إبراهيم دياز (19 عاماً) بتوقيع عقد جديد لاسيما في أعقاب أدائه اللافت ضد فولهام الخميس في الدور الرابع لكأس الرابطة، وتسجيله هدفي فريقه (2-صفر) وقيادته إلى الدور ربع النهائي في غياب عدد من الأساسيين.

وأوضح: "نريده (...) نذهب إلى أندية أخرى ونضم لاعبين، نحاول الاعتناء بهم ونمنحهم أفضل تدريب وتجهيزات ونحاول القيام بكل شيء".