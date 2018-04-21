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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

غوارديولا يحض لاعبيه على تحطيم الرقم القياسي للنقاط

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حض بيب غوارديولا لاعبي ناديه مانشستر سيتي على أن هدفهم المقبل هو تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في الدوري الإنكليزي الممتاز ، بعدما ضمنوا إحراز اللقب.

AFP

 

وحسم سيتي لقب بطولة الدوري للمرة الخامسة في تاريخه الأسبوع الماضي، بفوزه على مضيفه توتنهام هوتسبر 3-1 وخسارة ثاني ترتيب الدوري غريمه مانشستر يونايتد أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون صفر-1. 

وأبدى المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، قلقه من تراجع حافز الفوز لدى لاعبيه في المباريات المتبقية في الدوري الذي أحرز أول ألقابه فيه، وذلك في موسمه الثاني معه.

وقال غوارديولا في تصريحات تسبق المباراة ضد ضيفه سوانسي سيتي الأحد "في الماضي، أحرزت لقب الدوري مع برشلونة وبايرن ميونيخ قبل خمس أو ست أو سبع مباريات على نهاية الموسم، والمباريات المتبقية لم تكن جيدة".

أضاف "حاولنا أن نقول للاعبين +هيا، واصلوا القيام بما قمتم به+، لكننا لم ننجح في ذلك (...) يجب أن يكون ثمة هدف. عندما تحقق هدف إحراز لقب الدوري، من أجل ماذا تقاتل؟ تسجيل أكبر عدد من الأهداف، الفوز بأكبر عدد من المباريات، وإحراز أكبر عدد من النقاط".

وخلال المواسم الثلاثة التي أمضاها غوارديولا مع بايرن، كان الفريق البافاري أول ناد يحسم لقب البوندسليغا منذ آذار/مارس في موسم 2013-2014، بعدما فقد نقطتين فقط في أول 27 مباراة. لكن بعد حسم اللقب، خسر بايرن مباراتين من ثلاث. وفي الموسم التالي، خسر النادي ثلاث مباريات من آخر أربع متبقية.

الدوري الإنكليزي جوسيب غوارديولا مانشستر سيتي
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