غوارديولا: "بإمكان مانشستر سيتي ضم لاعبين آخرين"

وشدد غوراديولا في مؤتمر صحافي قبل المباراة ضد توتنهام وصيف بطل إنكلترا ضمن الكأس الدولية للأبطال بنسختها الأميركية، "أنا مسرور من اللاعبين الذي يشغلون هذا المركز، لكن سنرى، وليس لدينا المزيد من المال لإنفاقه".

وأضاف "أنفقنا الكثير في فترة الانتقالات الصيفية، والأسعار في السوق مرتفعة منذ عدة سنوات، لكن إذا سنحت لنا الفرصة فسنلتقطها".

وضم مانشستر سيتي ستة لاعبين هذا الصيف بينهم الظهير الفرنسي بينجامان مندي من موناكو مقابل 58 مليون يورو.

لكن ليس لدى ثالث الدوري الإنكليزي الا ثلاثة عناصر يلعبون في مركز قلب الدفاع هم جون ستونز والأرجنتيني نيكولاس اوتامندي والبلجيكي فنسان كومباني، بعد رحيل الصربي الكسندر كولاروف الى روما الإيطالي.

وقال غوارديولا "فترة الانتقالات تغلق في 31 آب/أغسطس، لا أعرف ما قد يحصل مع اللاعبين الحاليين. نتناقش ونفكر دائماً ما إذا بالإمكان عمل ما هو أفضل".

وأشار مدرب بايرن ميونيخ الألماني سابقاً إلى أنه ينتظر الكثير من الدولي الألماني ايلكاي غوندوغان الذي بات جاهزاً بعد أن عانى طويلاً من الإصابة في ركبته.

وأسهب غوارديولا في مدح لاعب الوسط الألماني، وقال "لقد افتقدناه كثيراً الموسم الماضي. يستطيع اللعب في عدة مراكز، إنه لاعب من نوع خاص، لكن علينا أن نوليه بعض الانتباه لأنه غاب فترة طويلة. إنه يتمتع بموهبة كبيرة، ذكي، سريع ويحسن قراءة مجريات اللعب".