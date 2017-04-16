غرفة الملابس قضت على سندرلاند

وأدلى المهاجم الايطالي بتعليقاته بعد أن سجل هدفاً قرب النهاية في تعادل سندرلاند 2-2 مع وست هام يونايتد ليقترب فريقه أكثر من الهبوط من الدوري الممتاز.

وسندرلاند ليس غريباً عن الابتعاد عن الهبوط في السنوات الأخيرة لكنه يبدو الآن في طريقه للدرجة الثانية إذ يتأخر بتسع نقاط عن هال سيتي صاحب المركز 18 قبل ست مباريات على النهاية بعدما استقر في قاع الترتيب منذ منتصف كانون الثاني/يناير.

وأبلغ بوريني هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "أعتقد أن الأمر أصعب من المرات السابقة. لم نكن في مستوانا ولم نكن مجموعة متحدة مثل المواسم السابقة. هذه هي المشكلة."

وأضاف: "(متاعبنا) بسبب مشاكل في غرفة الملابس لكن هذا الأمر يتعلق بنا."

والموسم الماضي ساعد المدرب سام ألاردايس سندرلاند على إنهاء الموسم متقدما بنقطتين على منطقة الهبوط بينما أنقذته ثلاث نقاط فقط من السقوط في الموسم السابق.

وأفلت سندرلاند من الهبوط في هذين الموسمين بفضل سلسلة جيدة من النتائج في نهاية الموسم لكنه فاز بخمس مباريات فقط طيلة الموسم تحت قيادة ديفيد مويز وحقق انتصاراً واحداً في آخر عشر مباريات وهو ما حرمه من الزخم الذي أنقذه من قبل.

وتابع بوريني: "نتائج إيجابية مثل التي تحققت (أمس السبت) بوسعها أن تمنح الفريق قوة وتعيد الجميع لحالة الوحدة لأنه في مثل موقفنا نستطيع النجاة معاً فقط.. وليس بشكل فردي، "نفتقد العديد من اللاعبين. القائمة ضخمة وهذه هي المشكلة."