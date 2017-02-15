عرض صيني رسمي لداني روز

وأكدت صحيفة "The Sun" بأن روز سيتقاضى راتباً سنوياً قدره 14.8 مليون جنيه إسترليني وأن خزينة توتنهام ستغنم 38 مليون جنيه إسترليني إذ وافقت على انتقال المدافع الدولي للدوري الصيني.

وأضافت ذات المصادر بأن المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش والذي يشرف على الفريق الصيني يرغب بشدة في التعاقد مع روز (26 عاماً).

وكشفت بعض المصادر المقربة من توتنهام بأن اللاعب رفض فكرة العرض أصلاً.

