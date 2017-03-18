سيتي أول ناد إنكليزي يضع إعلانا على أكمام الملابس

وبداية من الموسم المقبل ستحمل الأكمام اليمنى لقمصان اللاعبين اسم شركة نيكسن الكورية الجنوبية لإنتاج إطارات السيارات والتي ترتبط بعقد شراكة تجارية مع النادي بالفعل.

وتعني هذه الصفقة اختفاء شعار الدوري الإنكليزي الممتاز عن الأكمام اليمنى لقمصان مانشستر سيتي بينما سيبقى شعار على الأكمام اليسرى للقمصان وآخر على الظهر.

ولا يكشف مانشستر سيتي مطلقاً عن قيمة صفقات الرعاية الخاصة به لكن صفقته الكبيرة مع طيران الاتحاد والتي أبرمت في 2011 يعتقد أن قيمتها كانت 400 مليون جنيه إسترليني (495 مليون دولار) على مدار عشرة أعوام.

ويقول فيران سوريانو المدير التنفيذي لمانشستر سيتي إن هذه الصفقة تأتي في إطار استراتيجية النادي في تحقيق السبق والريادة من أجل إسعاد جماهير النادي وتطوير العلاقات معهم.

وقد تمهد الصفقة الجديدة الطريق أمام صفقات كثيرة من هذا القبيل بالنسبة لأندية أخرى في إنكلترا وخارجها.