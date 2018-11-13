سوزانا دينيدج أول مديرة تنفيذية لرابطة الدوري الإنلكيزي

وتشغل سوزانا دينيدج في الوقت الحالي منصب رئيسة قناة "أنيمال بلانيت" وهي واحدة من مجموعة "ديسكوفري" التلفزيونية التي تعنى بعالم الحيوانات، وستتولى مهامها الجديدة اعتباراً من بداية السنة المقبلة خلفاً للمدير التنفيذي الحالي ريتشارد سكودامور الذي يتولى المنصب منذ 19 سنة.

وقالت دينيدج في بيان "بدعم من الأندية وفريق العمل، أتطلع إلى توسيع نجاح الرابطة لسنوات عدة في المستقبل".

وتتضمن مهمتها الجديدة محاولة الحفاظ على الارتفاع الحاد في حقوق النقل التلفزيوني العائدة للدوري، الأمر الذي عمل عليه سكودامور في الاعوام العشرين الأخيرة.

وعندما تولى سكودامور إدارة الرابطة في 1999، كانت قيمة حقوق النقل التلفزيوني للدوري الممتاز نحو 670 مليون جنيه استرليني (زهاء 770 مليون يورو). وبموجب الصفقة الأخيرة، تم بيع الحقوق العائدة لفترة 2019 -2022 بأكثر من 4.5 مليارات جنيه استرليني (5.18 مليارات يورو).

وإذا كانت أغلبية هذا المال لا تزال تأتي من العملاقين التلفزيونيين "سكاي" و"بي تي"، فقد دخل عملاق جديد على الخط يتمثل في عملاق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة "أمازون"، الذي اشترى 20 مباراة.

وأعلن رئيس نادي تشيلسي، بروس باك الذي قاد حملة المديرة الجديدة أن "سوزانا كانت خياراً بديهياً، نظراً إلى مشوارها في إدارة المقاولات المعقدة في سياق التحول الرقمي والاضطراب".

وجاء تعيين دينيدج في نفس اليوم الذي أعلن فيه أن باك طلب مساهمة بمبلغ 250 ألف جنيه استرليني لكل ناد من أندية الدوري الممتاز العشرين لبناء مظلة ذهبية بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني للمدير التنفيذي المنتهية ولايته.