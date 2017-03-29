سمولينغ وجونز ينضمّان لقائمة المصابين قبل مواجهة وست بروميتش

وسيفتقد يونايتد لجهود خمسة على الأقل من لاعبيه الأساسيين عندما يستضيف وست بروميتش إذ ينضم سمولينغ وجونز للمصابين بول بوغبا والقائد وين روني.

والتقطت وسائل إعلام صوراً لسمولينغ، الذي غادر معسكر المنتخب الأسبوع الماضي، وهو يرتدي دعامة للساق الإثنين الماضي بعدما تعرض لثالث إصابة هذا الموسم. ويعاني جونز من مشكلة في أصابع القدم.

وسيغيب الهداف زلاتان إبراهيموفيتش ولاعب الوسط أندير هيريرا عن مواجهة وست بروميتش إذ ينفذان عقوبة الإيقاف. وستكون مباراة وست

بروميتش الأخيرة لهما في العقوبة.

وأبلغ جوزيه مورينيو مدرب يونايتد موقع النادي على الإنترنت: "وبهذا نفقد أربعة (لاعبين) وأعتقد أنّ بول بوغبا أيضاً سيغيب. لذا سنفتقد خمسة لاعبين".

وسيؤجّل المدرب البرتغالي قراره بشأن استدعاء الظهير الأيمن أنطونيو فالنسيا والمدافع ماركوس روخو وحارس المرمى سيرجيو روميو للتشكيلة إذ أنهم لم يعودوا حتى الان بعد انتهاء التزاماتهم الدولية مع منتخباتهم في أميركا الجنوبية.

وسيسعى يونايتد، خامس الترتيب بفارق أربع نقاط خلف ليفربول صاحب المركز الرابع وتتبقى له مباراتان، للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة 19 على التوالي في الدوري عندما يواجه وست بروميتش ثامن الترتيب.