ستوك سيتي يمدّد عقد غلين جونسون

ويعتقد جونسون، الذي انضم إلى ستوك في بداية موسم 2015-2016، أنه ما زال يمكنه لعب دور مهم في تشكيلة المدرب مارك هيوز.

وقال جونسون (32 عاماً) لموقع النادي على الانترنت: "لم أفكر عندما ألمح النادي إلى رغبته في أن أوقع عقداً جديداً".

وأضاف: "أشعر بالترحيب منذ اللحظة التي وطأت قدماي النادي قبل عامين وهو مكان جيد لأكون فيه. ما زلت أشعر بأن لدي الكثير لأقدمه كلاعب وأرغب في الاستمرار من أجل مساعدة ستوك سيتي على التقدم للأمام".

ويعتبر جونسون أحد اللاعبين أصحاب الخبرة في ستوك إذ فاز بلقب الدوري مع تشيلسي وكأس الاتحاد الإنكليزي مع ليفربول.