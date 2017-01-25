ساوثهامبتون يجدّد عقد الإسباني روميو

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً لساوثهامبتون قادماً من تشيلسي في آب/أغسطس 2015 وخاض 30 مباراة في كافة المسابقات تحت قيادة المدرب كلود بويل هذا الموسم.

وشارك روميو في كافة مباريات الفريق في الدوري الممتاز هذا الموسم باستثناء واحدة.

وقال اللاعب الإسباني لموقع ساوثهامبتون على الانترنت "لا يمكن أن أكون أكثر سعادة مما أنا عليه الآن بعد توقيعي على عقد جديد مع النادي".

وأضاف "في كل مرة أحضر فيها إلى النادي أشعر بأنني على ما يرام. كافة الأمور كانت إيجابية بالنسبة لي. قمت بتطوير نفسي ويتحسن مستواي كل يوم".

وسيتوجه ساوثهامبتون - الذي يحتل المركز 11 في جدول ترتيب الدوري - للقاء ليفربول على استاد أنفيلد في إياب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنكليزية في وقت لاحق اليوم.

وفاز ساوثامبتون 1-صفر ذهاباً في وقت سابق هذا الشهر.