سامي لي مدرباً مساعداً لألاردايس في كريستال بالاس

وعمل لي مع الاردايس - الذي أقيل من تدريب إنكلترا في أيلول/سبتمبر بعد خدعة صحفية - في المنتخب الوطني ومن قبل مع بولتون

واندرارز. وترك لي الجهاز الفني لإنكلترا في كانون الأول/ديسمبر.

وأبلغ آلاردايس موقع كريستال بالاس على الإنترنت بعد تعيين لي كمدرب مساعد "أتطلع للعمل مع سامي مرة أخرى."

وأضاف "كان العمل معه رائعاً في بولتون وهو شخص لديه ثروة من الخبرة على مستوى الأندية والمنتخب الوطني على مدار السنوات."

وعين آلاردايس مدرباً لبالاس في 23 ديسمبر كانون الأول بعقد لعامين ونصف العام ليحل محل آلان باردو. ويحتل الفريق اللندني المركز 17 في الدوري بفارق نقطة واحدة عن سندرلاند وسوانسي سيتي.