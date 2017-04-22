زلاتان يعاني من أضرار كبيرة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي السبت على موقعه الالكتروني تعرض مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لإصابة خطرة في ركبته، في المباراة التي فاز فيها فريقه الخميس على أندرلخت البلجيكي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبات موسم اللاعب البالغ 35 عاماً مهدداً، مع زميله المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو الذي تعرض للإصابة في المباراة عينها.

وقال يونايتد: "أظهرت التحقيقات المفصلة للإصابات التي تعرض لها ماركوس روخو وزلاتان إبراهيموفيتش (...) ضرراً كبيراً للاعبين في أربطة الركبة يتطلب آراء متخصصة في الأيام المقبلة". وتابع: "تقدير الوقت للشفاء سيكون ممكناً فقط بعد تحديد خطط العلاج النهائية إثر هذه المعاينات".