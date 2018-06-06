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كأس العالم روسيا FIFA 2018
الدوري الإنكليزي الممتاز

ريفالدو يثق في قدرة مواطنه فريد على مساعدة مانشستر يونايتد

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قال ريفالدو أفضل لاعب في العالم سابقاً إن مواطنه البرازيلي فريد سيكون بحاجة إلى بعض الوقت للتأقلم مع كرة القدم الإنكليزية لكنه أكد امتلاكه كل الإمكانيات اللازمة للتألق مع ناديه الجديد مانشستر يونايتد.

Reuters

 

وأعلن يونايتد أمس الثلاثاء توصله لاتفاق مع شاختار دونيتسك لضم فريد وذكرت تقارير بريطانية أن الصفقة تكلفت 52 مليون جنيه إسترليني (69.72 مليون دولار). 

وشارك اللاعب البالغ عمره 25 عاماً في ثماني مباريات مع البرازيل وانضم لتشكيلة بلاده في كأس العالم في روسيا ويعتقد ريفالدو أن مواطنه ربما يمثل الإضافة اللازمة لخط وسط النادي الإنكليزي. 

وقال ريفالدو، الذي كان ضمن تشكيلة البرازيل الفائزة بكأس العالم 2002، للصحفيين عن فريد "إنه لاعب مذهل". 

وأضاف "مثل أي لاعب آخر عند الانتقال إلى دولة جديدة يكون في حاجة إلى بعض الوقت من أجل التأقلم. لكن عندما تكون لاعباً جيداً وصاحب إمكانيات مذهلة في خط الوسط مثله فهذا يعني أنه سيؤدي بشكل رائع وسيكون إضافة كبيرة لمانشسر يونايتد وسيمثل النادي إضافة كبيرة للاعب نفسه". 

ويرغب جوزيه مورينيو مدرب يونايتد في تدعيم خط الوسط في ظل اعتزال مايكل كاريك واستمرار الغموض بشأن مستقبل مروان فيلايني في أولد ترافورد. 

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