روني يقترب أكثر فأكثر من الدوري الصيني

ويجرى بول ستريتفورد وكيل أعمال روني محادثات مع أندية تنافس بالدوري الصيني الممتاز سعياً نحو إيجاد صفقة متميزة للاعب قبل انتهاء فترة الانتقالات في الصين يوم الثلاثاء المقبل.

وأبدت عدة أندية صينية اهتماماً بضم روني على رأسها غوانغجو وبكين جوان جيانغسون وتيانجين.

ويرتبط روني بعقد مع مانشستر يونايتد لمدة 18 شهراً مع وجود بند في عقده يسمح بمده لعام آخر.

ووفقاً لصحيفة "صنداي تايمز" يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر للتخلص من روني.

وشارك روني في ثلاث مباريات فقط منذ البداية في آخر شهرين ولم يشارك مع الفريق منذ بداية الشهر الجاري بسبب الإصابة في العضلات.