رانييري يحث فاردي ومحرز على إستعادة بريقهما

وسجل فاردي 24 هدفاً ومحرز 17 الموسم الماضي، وقادا الفريق المغمور إلى احراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه. الا أن الثنائي سجل 5 و3 أهداف على التوالي هذا الموسم، ليواجه الفريق خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وعلى بعد نقطة واحدة من أول المهددين بالهبوط، يحل ليستر على سوانسي الأحد، وقد أجرى رانييري محادثات مع الثنائي أملاً في عودتهما إلى طريق المرمى.

وقال رانييري في مؤتمر صحافي في ملعب ليستر "كينغ باور" الجمعة "تحدثت مع رياض ومع جيمي.. يلعبان جيداً سوياً. لكن هذا الموسم لم يسجلا الكم عينه من الأهداف مثل الموسم الماضي".

وتابع المدرب المخضرم: "قلت لرياض عد إلى الموسم الماضي، عد... يحاول وهو ايجابي، وأنا في غاية السعادة عندما يكون ايجابياً".

وأضاف: "جيمي يعمل جاهداً من أجل الفريق، لكن هذا الموسم سجلنا أهدافاً قليلة، وتسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة (ضد دربي كاونتي في الكأس الاربعاء) كان رائعاً وآمل في أن يكون ذلك جيداً للمستقبل".

وخسر ليستر آخر أربع مباريات من دون تسجيل أي هدف، وهو يواجه خطر أن يصبح أول فريق يحرز لقب الدوري ويهبط في الموسم التالي منذ مانشستر سيتي عام 1938.