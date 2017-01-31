رانوكيا ينضم إلى هال سيتي

وسيخفف رانوكيا - الذي لعب 21 مباراة مع منتخب إيطاليا - من مشكلات دفاعية يعاني منها هال سيتي الذي تقلصت خياراته الدفاعية بعد اصابة كورتيس ديفيز في عضلات الفخذ الخلفية خلال الخسارة 4-1 أمام فولهام المنافس في دوري الدرجة الثانية في كأس الاتحاد يوم الأحد الماضي.

وشارك رانوكيا (28 عاماً) في تسع مباريات مع إنتر هذا الموسم ولكنه سقط من حسابات المدرب الجديد ستيفانو بيولي.

وسيكون المدافع الذي يتميز بتدخلاته القوية متاحا للمشاركة - في انتظار البطاقة الدولية - مع هال سيتي الذي يحتل المركز 19 وقبل الأخير في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن منطقة الأمان بعد 22 مباراة وسيحل ضيفاً على مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس غداً الأربعاء.