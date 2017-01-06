ديباي وشنايدرلين مجمّدان إلى حين البت في انتقالهما

ويتوقع أن ينتقل اللاعبان اللذان لم يشاركا بشكل منتظم مع الفريق منذ تسلم مورينيو قيادة جهازه التدريبي مطلع هذا الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تمتد خلال كانون الثاني/يناير.

ورفض يونايتد عرضين لشنايدرلين تقدم بهما ناديي وست بروميتش ألبيون وإيفرتون، لأنّ قيمتهما كانت دون 20 مليون جنيه استرليني (24.7 مليون دولار)، بينما تقدّر قيمة الصفقة التي انضم بموجبها اللاعب الى النادي في صيف 2015، بـ 25 مليون جنيه على الأقل.

وأشارت تقارير صحفية انكليزية الجمعة إلى أنّ شنايدرلين بات على وشك الانتقال إلى إيفرتون، وأنه قد يخضع اليوم لفحص طبي معه.

أمّا ديباي، فيثير اهتمام إيفرتون وأندية أوروبية أخرى بينها روما الإيطالي ونيس الفرنسي، لكن من المرجح أنّ المهتمين به يرغبون في ضمه على سبيل الإعارة فقط.

ويبدو أنّ مورينيو مصمّم على عدم التخلي عن اللاعبين إلاّ في حال كان العرض المالي مناسباً، وارتأى إلى حين حصول ذلك، تجميد مشاركتهما مع الفريق، على رغم ضغط المباريات خلال هذه الفترة.

وقال مورينيو الجمعة للصحفيين: "وضعهما هو نفسه، الإثنان يريدان ترك النادي. سأسمح لهما بذلك فقط في حال توافر العرض المناسب".

وأضاف مورينيو: "هذا وضع مناسب، أليس كذلك؟ كلا. لماذا لا؟ لأنني لا أنظر إليهما كخيارين متاحين حالياً. في الظروف العادية، كان يمكن أن يتم اختيارهما لمباراة الغد (في كأس الاتحاد الانكليزي مع ريدينغ من الدرجة الأولى)، لكن لن يتم ذلك".

إلا أنّ مورينيو أشار إلى أنّ الظروف اختلفت بالنسبة الى لاعب آخر كان في الوضع نفسه قبل فترة، هو الألماني باستيان شفاينشتايغر.

وبدا أنّ الدولي السابق على وشك مغادرة النادي في فترة الإنتقالات الشتوية بعدما لم يحجز له مكاناً دائماً في تشكيلة مورينيو، إلا أنّه شارك كبديل لأربعة دقائق في مباراة كأس الرابطة أمام وست هام يونايتد نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وأكد المدرب أنه سيستعين به.

وقال مورينيو الجمعة: "اخترته مجدداً، لذا يمكن أن يبدأ، أو يمكن أن يكون على مقاعد الاحتياط. هو خيار بالنسبة إلينا، أعتقد أنها الطريقة الأمثل لوصف الأمر (...) طوال أشهر، لم يكن خياراً".

وأضاف: "باستيان لعب معنا بضعة دقائق ضد وست هام، ليس أكثر من ذلك. يريد البقاء، سيبقى (...) تم اختياره لثلاث مباريات أو أربع، وهو ينتظر الفرصة للعب، وأعتقد أنّ كانون الثاني/يناير هو شهر جديد نظراً لكثرة عدد المباريات".

وكرّر مورينيو موقفه بأنّه لن يمنع مغادرة أي لاعب لا يحظى بفرصة المشاركة المنتظمة في المباريات، بشرط تلقي عرض مناسب.