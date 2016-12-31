ديباي خارج مخططات مورينيو وزلاتان مصدر رعب!

اعترف مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو بأنّ الجناح الهولندي ممفيس ديباي لا يدخل ضمن مخططاته بسبب رغبته في الرحيل خلال باب الانتقالات الشتوية.

وكان ديباي انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادماً من أيندهوفن مقابل 30 مليون يورو بطلب من المدرب السابق الهولندي لويس فان غال.

ومنذ قدوم مورينيو مطلع الموسم الحالي ابتعد ديباي عن التشكيلة تماماً ولم يخض سوى 124 دقيقة موزّعة على أربع مباريات بينها واحدة بدأها أساسياً ضد نورثامبتون في كأس الرابطة قبل أن يخرج في الدقيقة 55.

وقال مورينيو: "يجب الاعتراف بأنّ قراري في ما يتعلق بديباي في الشهرين الأخيرين تأثّر بشكل كبير برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية وبأنّنا سنحصل على عرض جيّد للتخلي عن خدماته".

وأضاف: "عندما تشعر برغبة اللاعب بالرحيل، فإنّك تلقائياً تمنح الفرصة للاعب آخر، وفي مركزه لديّ الكثير من الخيارات بوجود مارسيال، لينغادر ومخيتاريان وماتا".

ويبدو إيفرتون الأقرب إلى ضم ديباي خصوصاً في ظل غياب جناحه يانيك بولازي حتى نهاية الموسم بالإضافة إلى كون مدربه رونالد كومان كان يرغب في ضم ديباي عندما كان مدرباً لساوثهامبتون.

مورينيو يعاني من "كابوس" اسمه إصابة زلاتان

من جهة أخرى، أكّد مورينيو أنّ تعرّض مهاجمه الأول زلاتان إيبراهيموفيش لأية إصابة سيكون بمثابة كارثة للفريق.

وإذا هزّ اللاعب السويدي الشباك أمام ميدلسبره باستاد أولد ترافورد في وقت لاحق اليوم السبت فإنه سيرفع رصيده من الأهداف إلى 51 هدفاً في عام ميلادي واحد ليعادل عدد الأهداف القياسي الذي يسجّله أي مهاجم في مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى في 2016.

وفي ظل تألقه لا يشك كثيرون في قدرته على تسجيل هدفين ومن ثم التفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني ويصبح هدّاف 2016.

وعقّب مورينيو عند سؤاله عن كيف ستكون الأمور لو أصيب إيبراهيموفيتش، وقال: "كارثة. بالتأكيد ستكون كارثة لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "الأمر ليس مفاجئاً (عدد الأهداف التي سجّلها). في إسبانيا نفذ ميسي وكريستيانو (رونالدو) العديد من ركلات الجزاء. هما لاعبان استثنائيان وسجلا العديد من ركلات الجزاء. هنا زلاتان لعب 18 مباراة (في الدوري) وركلة جزاء واحدة. ليس من السهل تسجيل الأهداف".