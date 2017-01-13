ديباي اولوية لليون ومانشستر يونايتد غير مقتنع بالعرض

يشكل ضم الجناح الهولندي ممفيس ديباي اولوية لنادي ليون الفرنسي، الا ان ناديه مانشستر يونايتد الانكليزي غير مقتنع بالعرض المقدم اليه للاستغناء عنه، بحسب ما افاد مدربا الناديين الجمعة.

وقال مدرب ليون برونو جينيزيو في مؤتمر صحافي "انا من انصار هذا اللاعب (ديباي) وهو بالتالي اولوية بالنسبة الي".

اضاف "هو مندفع، قوي يستطيع التسجيل ومساعدة زملائه على التسجيل. يسدد الكرات الثابتة جيدا وهو لاعب كامل. انه لاعب نحن في حاجة اليه مع غياب (الجزائري) رشيد غزال".

وتابع "يملك هامش تطور كبيرا ويتمتع بخبرة دولية"، الا انه آثر عدم الخوض في تفاصيل العرض الذي تقدم به النادي الفرنسي.

الا ان مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو، اكد ان ما عرض على النادي للاستغناء على اللاعب، لا يزال غير كاف.

وقال مورينيو "العرض الذي وصلنا بعيد كل البعد عن المنطق"، مضيفا "هو لاعبنا، واذا لم يحصل شيء، فسيبقى معنا".

وكان ديباي انتقل الى صفوف مانشستر يونايتد عام 2015 قادما من ايندهوفن الهولندي، وخاض 27 مباراة دولية في صفوف منتخب بلاده وشارك معه في مونديال البرازيل حيث حل فريقه ثالثا.

الا ان ديباي لم يفرض نفسه في تشكيلة مورينيو منذ تسلمه مهامه في يونايتد هذا الصيف. واعلن مورينيو مؤخرا تجميد مشاركة ديباي بالكامل، الى حين البت بمسألة انتقاله الى ناد آخر.