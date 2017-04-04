جيسوس يعود لتدريبات مانشستر سيتي مبكراً

وتعرض جيسوس إلى كسر في المباراة ضد بورنموث واضطر إلى ترك الملعب بعد 15 دقيقة من بداية اللقاء.

وخضع جيسوس للعملية الجراحية في برشلونة، وقدّر مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا وقتها فترة غيابه بين "شهرين وثلاثة أشهر" أي حتى أواخر الموسم.

وانضم جيسوس إلى مانشستر سيتي في كانون الثاني/يناير الماضي قادماً من بالميراس مقابل 31 مليون يورو، وسجل المهاجم الدولي البرازيلي 3 أهداف في مبارياته الأربع الأولى في الدوري قبل أن يتعرض للإصابة.

وأكد مانشستر سيتي في بيان له أن "غابريل جيسوس عاد (الإثنين، يوم احتفاله بعيد ميلاده الـ20) إلى التدريبات للمرة الأولى منذ شباط/فبراير الماضي".

وأضاف: "لقد استأنف التدريبات في الصالة الرياضية بغية الحفاظ على لياقة بدنية جيدة، وظهر الإثنين، وذلك بعد مرور 7 أسابيع على تعرضه للإصابة".

وتابع أن اللاعب لم يشارك في الحصة التدريبية كاملة مع زملائه، واكتفى باللعب بالكرة.

وجاءت عودة جيسوس في توقيت مناسب بالنسبة لغوارديولا المطالب بإحراز لقب إذا أراد إنقاذ موسم الـ"سيتيزنس".

ويبقى أمله الأكبر في مسابقة كأس الاتحاد حيث يخوض دور الأربعة أمام أرسنال في 23 نيسان/أبريل الحالي على ملعب ويمبلي.

وفي الدوري، يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن تشلسي المتصدر.