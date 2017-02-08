جيسوس سعيد لبدايته الصاروخية مع سيتي

ووصل ابن التاسعة عشرة الشهر الماضي قادماً من بالميراس البرازيلي، إلا أنه تأقلم بسرعة قياسية، فسجل 3 أهداف في 4 مباريات، بينها ثنائية الأحد خلال الفوز على سوانسي سيتي 2-1.

إضافة إلى ذلك، ساهم بروز جيسوس إلى حد ما بإبعاد الهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو عن تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، ما أثار تكهنات حول احتمال رحيله عن النادي الأزرق.

وعن سير الأمور بعد قدومه إلى سيتي، قال جيسوس لموقع النادي الالكتروني "نعم، أنا متفاجئ جداً".

وأضاف "أعمل جاهداً كل يوم، بدعم من الجميع كي يتحقق هذا الأمر، أنا سعيد للغاية، أشعر كل يوم أنني اأتأقلم بشكل جيد، بدعم من الجميع في النادي".

ويحتل سيتي المركز الثالث في ترتيب "البرميير ليغ"، بفارق 10 نقاط عن تشلسي المتصدر، وهو يواجه بورنموث في المرحلة المقبلة من الدوري الاثنين.